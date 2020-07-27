В Томской области за неделю 58 жителей «подарили» мошенникам 6 миллионов рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T13:59:28+03:00

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Жертвами мошенников в Томской области за 7 дней стали 18 мужчин и 40 женщины в возрасте от 23 до 79 лет. В общей сложности они перевели мошенникам около 6 000 000 рублей, информирует региональное управление полиции.

УМВД России по Томской области напоминает, что наиболее распространенным способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им или «роботу» («роботизированной линии») реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения операций из SMS-сообщений. Также злоумышленники предлагают установить на телефон программу безопасности, и, получая доступ к мобильному банку на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства.

Так жителю областного центра поступил звонок с номера «+7495», в ходе разговора неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и, под предлогом совершения мошеннических действий в отношении принадлежащих ему денежных средств, убедил мужчину снять деньги со своего счета и положить якобы на безопасный счет. Потерпевший выполнил 15 операций по внесению денежных средств на счет, таким образом у него было похищено более 200 000 рублей.

Другой схемой обмана остается хищение денежных средств при осуществлении купли или продажи товаров через популярные торговые площадки сети Интернет, в том числе через «сайты-двойники». Потерпевшие оплачивают покупки в Интернете, после чего не получают оплаченный товар, или же при купле/продаже имущества через Интернет-ресурсы, с целью оформления доставки/безопасной сделки, переходят по ссылкам, пришедшим им от незнакомых лиц, где указывают реквизиты своих банковских карт и лишаются денежных средств. За минувшую неделю таким образом денежных средств лишилось 19 жителей областного центра.

Не менее распространенным способом обмана является мошенничество в социальных сетях, при котором, злоумышленник, получив доступ к странице пользователя, от его имени просит занять денежные средства, при этом, как правило, рассылая данное сообщение всему списку «друзей». Граждане, которым приходит данная просьба, не перепроверяют информацию и осуществляют переводы на указанные им номера и счета.

ИСТОЧНИК KP.RU