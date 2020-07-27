2020-07-27T13:06:15+03:00
Общество

С зимой не шутят: губернатор потребовал ускорить ремонт коммуникаций в Томске

Сергей Жвачкин назвал справедливыми претензии горожан к муниципальным властям
Антонина Ленская
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Сергей Жвачкин: «Весь Томск в ремонте, но на большинстве объектов бригад нет!».Сергей Жвачкин: «Весь Томск в ремонте, но на большинстве объектов бригад нет!».Фото: из открытых источников
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Сегодня на аппаратном совещании губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от энергетиков и коммунальщиков ускорить завершение сезонных ремонтов на теплосетях и объектах водоснабжения Томска, а также более оперативно ликвидировать раскопки.

– В субботу объехал город: раскопок масса, весь Томск в ремонте. Безусловно, ремонтировать надо, в Сибири с зимой не шутят, – заявил глава региона. – Но на большинстве объектов бригад нет! Томичи справедливо предъявляют претензии и энергетикам, и коммунальщикам, и власти: почему простой? Подрядчикам, которые взялись за такие объемы работ, нужно привлекать дополнительные силы, работать и в выходные. От отсутствия четкого плана работ люди страдать не должны, у всех должна быть полная информация о сроках завершения ремонтов.

Губернатор поручил мэру Томска Ивану Кляйну и своему заместителю по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто в течение недели вместе с энергетиками и коммунальщиками представить план-график завершения ремонтных работ и ликвидации раскопок. «План нужен не для галочки и отчета, а для работы и людей», – цитирует пресс-служба обладминистрации слова С. Жвачкина.

Добавим, по информации департамента городского хозяйства, к 27 июля 364 километра томских теплосетей подготовлены к отопительному сезону. С начала кампании в ремонт выведено 569 км сетей, что составляет 86% от их общей протяженности.

В ходе подготовки городских тепломагистралей к работе зимой специалисты АО «ТомскРТС» выявили 1 400 дефектов, 1 050 их которых уже устранены. На этой неделе ресурсники планируют вывести в ремонт участки тепломагистрали № 2, от которой запитаны жилые дома по ул. Партизанской, Сибирской, Алтайской и пр. Комсомольскому. Подача горячего водоснабжения после проведенного ремонта возобновлена в 1 443 многоэтажках областного центра.

Горячую воду после ремонта теплосетей получили более 1 440 многоэтажных домов. Фото: из открытых источников

Горячую воду после ремонта теплосетей получили более 1 440 многоэтажных домов.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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