Проект томички прошел в четвертьфинал конкурса «Доброволец России – 2020»

27 Июль 2020 2020-07-27T12:56:36+03:00

Проекты томских добровольцев замечены на конкурсе в Москве Фото: из открытых источников

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В рамках четвертьфинала Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020» было поддержано 5 проектов Томской области в четырех номинациях, в том числе проект в номинации «Вдохновленные искусством» (старше 18 лет) – «Хореографическая выставка-перфоманс «Modus Motus» Ольги Павловой, сообщает департамент по культуре администрации региона.

Всего для участия в полуфиналах прошли более 1,5 тыс. человек.

Дальнейший конкурсный отбор состоится с 28 августа по 27 сентября в рамках пяти окружных форумов добровольцев, в этом году – дистанционно для всех федеральных округов.

Финал конкурса состоится с 20 октября по 13 ноября, а лауреаты будут объявлены на Международном форуме добровольцев, который состоится 5 декабря в Москве. В 2020 году он будет преобразован в Международный форум гражданского участия «Мы вместе», в котором ожидается более 25 тыс. участников.

Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до двух миллионов рублей, из которых пятьсот тысяч может быть направлено на обучение. С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте Dobro.ru.

Всероссийский конкурс «Доброволец России» входит в состав платформы «Россия – страна возможностей». Организаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Ассоциация волонтерских центров. Конкурс является частью федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU