Томский роддом и две северных больницы получили больше всего благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору!»

27 Июль 2020 2020-07-27T11:20:46+03:00

Томский роддом им. Семашко вошел в число лидеров по числу благодарных отзывов от пациентов. Фото: из открытых источников

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4058 благодарностей в адрес томских медиков и фармацевтов оставили жители региона на сайте ежегодной социальной акции «Спасибо доктору!». Юбилейная, десятая, акция стартовала 1 апреля и продлится до конца августа, - сообщает пресс-служба областной администрации.

- Среди медучреждений региона по числу полученных от пациентов «спасибо» лидируют родильный дом им. Н.А. Семашко г.Томска , Верхнекетская и Колпашевская районные больницы. Лидером среди аптек является «Губернская аптека», на втором месте — «Первая социальная аптека», на третьем — «Воскресенская», - отмечается в сообщении.

также добавляется, что жители Томской области не только благодарят конкретных врачей за оказанную помощь, но и выражают свою поддержку всем медикам, находящимся сегодня в эпицентре борьбы с COVID-19. В их адрес пациенты и коллеги направили 143 видеообращения.

Поблагодарить медиков может любой желающий, заполнив форму на сайте акции «Спасибо доктору» или записав видеообращение. Каждая благодарность учитывается как голос за организацию или специалиста. Победители будут определены по сумме голосов. Все отзывы будут опубликованы на сайте акции и на страницах аккаунтов облздрава в социальных сетях.

Напомним, конкурс «Спасибо доктору!» проводится в Томской области с 2010 года по пяти номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека».

ИСТОЧНИК KP.RU