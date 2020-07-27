В Томске с понедельника ограничено движение по улице Савиных

27 Июль 2020 2020-07-27T11:01:06+03:00

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C 27 июля, понедельника, ограничено движение транспорта по улице Савиных в Томске до 10 августа в связи с реконструкцией тепломагистрали, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Движение автомобилей ограничено на двух участках улицы Савиных – от улицы Советской до улицы Кулева и от улицы Советской до проспекта Ленина. Ограничение продлится до 24.00 10 августа, отмечается в сообщении.

Добавим, что временное ограничение движения связано с работами по реконструкции тепломагистрали № 4 по улицы Савиных, которые проводят бригады компании "ТомскРТС". Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU