Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения

27 Июль 2020 2020-07-27T10:36:38+03:00

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Сегодня, 27 июля, в Томской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3926 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5635 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 85 пациентов скончались, 3079 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 818 120 человек, 13 354 скончались, 603 329 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU