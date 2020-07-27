Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 3926
Число заболевших коронавирусом томичей превысило 3 900.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 27 июля, в Томской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3926 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 5635 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 85 пациентов скончались, 3079 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 818 120 человек, 13 354 скончались, 603 329 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU