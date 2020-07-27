2020-07-27T10:36:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 3926
Алиса Селезнева
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Число заболевших коронавирусом томичей превысило 3 900.Число заболевших коронавирусом томичей превысило 3 900.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 27 июля, в Томской области выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3926 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5635 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 85 пациентов скончались, 3079 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 818 120 человек, 13 354 скончались, 603 329 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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