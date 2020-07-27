Завтра состоится "прямая линия" по оказанию медицинской помощи томским инвалидам

27 Июль 2020 2020-07-27T10:17:45+03:00

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Во вторник, 28 июля, в Томской области состоится прямая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов на доступную и квалифицированную медпомощь. На вопросы обратившихся ответят томский омбудсмен по правам человека Елена Карташова, руководитель бюро медико-социальной экспертизы Вячеслав Перминов, представитель областного департамента здравоохранения Екатерина Бабухадия.

- 28 июля с 10.00 до 12.00 часов Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Геннадьевна Карташова и руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Томской области» Минтруда России Вячеслав Анатольевич Перминов будут отвечать на звонки в рамках «прямой линии» по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью на доступную и квалифицированную медицинскую помощь. Звонить можно по тел. (3822) 40-33-04 или 8-913-807-61-15. На вопросы жителей области с ограниченными возможностями здоровья по тел. (3822) 51-39-97 также будет готова ответить представитель областного департамента здравоохранения – начальник отдела организации медицинской помощи Екатерина Амуриевна Бабухадия, - говорится в сообщении на сайте регионального бюро МСЭ.

Добавляется, что вопросы можно отправить заранее по адресам электронной почты: fgu@mse.tomsk.ru или ombudsman@ombudsman.tomsk.ru. Также консультацию специалистов Главного бюро МСЭ по вопросам медико-социальной экспертизы также можно получить по телефону постоянно действующей «горячей линии» (3822) 401-600.

ИСТОЧНИК KP.RU