2020-07-27T09:59:14+03:00
Общество

Сельхозпроизводители Томской области начали собирать урожай

В этом году уборочная проходит на две недели раньше
Алина Пермякова
Поделиться:
Общая площадь сбора составляет 325,64 тыс. гектар.Общая площадь сбора составляет 325,64 тыс. гектар.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Аграрии региона приступили к уборочной кампании. В 2020 году им предстоит убрать урожай с площади 325,64 тыс. гектар, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, на выходных механизаторы хозяйства «Вороновское» в Кожевниковском районе вышли на уборку озимой ржи. На сегодняшний день было намолочено 444 тонны зерна с площади 177 гектаров.

Кроме того, в ООО «Заречное» Томского района приступили к уборке ранних сортов картофеля, капусты и свеклы.

— В этом году уборочная началась на две недели раньше привычных для Томской области сроков. Первыми созрели озимые культуры, клин которых в августе прошлого года был увеличен, — рассказал замначальника областного департамента по социально-экономическому развитию села Александр Савенко.

Всего аграриям региона предстоит убрать урожай с площади 325,64 тыс. га, в том числе 165,19 тыс. га — зерновых и зернобобовых, 24,57 тыс. га — технических культур, 1,51 тыс. га — картофеля и 558,1 га — овощей.

На 91,3 процента (до 1867 тыс. гектар) увеличены посевы льна масличного, на 21,1% — гречихи (1976 гектар), на 13,3% — ячменя (13,9 тыс. гектар) и на 8,3% — гороха (8,6 тыс. гектар). Впервые в этом году аграрии посеяли полбу и суданку.

Добавим, что в районах Томской области продолжается кормозаготовка. На 27 июля выполнено 59,1% от плана, тогда как в 2019 году в это время было выполнено 40,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области за неделю 58 жителей «подарили» мошенникам 6 миллионов рублей
С зимой не шутят: губернатор потребовал ускорить ремонт коммуникаций в Томске
Проект томички прошел в четвертьфинал конкурса «Доброволец России – 2020»
Томский роддом и две северных больницы получили больше всего благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору!»
В Томске с понедельника ограничено движение по улице Савиных
Коронавирус в Томске: + 54 новых случая заражения
Завтра состоится "прямая линия" по оказанию медицинской помощи томским инвалидам
Сельхозпроизводители Томской области начали собирать урожай
Сохраняйте спокойствие: 28 июля в Томской области протестируют систему экстренного оповещения населения
В Томской области с 1 августа на 3% повысятся цены на газ для населения
Бизнес-леди из Томска оплатила долги по налогам, чтобы не лишиться люксовой иномарки
Выпускник томского лицея при ТПУ сдал ЕГЭ на 300 баллов
70-летний водитель ВАЗа госпитализирован c травмами в результате ДТП под Томском
В Томской области браконьеры спилили сосен более чем на 800 тысяч рублей
Жертвы огня: за минувшие сутки в пожарах в Томской области погибло 2 человека
Неуступчивый автомобилист из Томска въехал в иномарку, в которой две пассажирки получили тяжелые травмы
Полиция и Россельхознадзор обнаружили свыше 13 тыс. «квадратов» дикой конопли в Томске и области
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
9-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в Северске
Более 450 кресел-колясок бесплатно получили жители Томской области за полгода
Пенсионер, пропавший на севере Томской области, найден погибшим
Молодой томич пытался продать часы через Интернет и лишился больше 120 тыс. рублей
Томичей приглашают участвовать в фотофестивале "Путешествуйте дома"
Мужчина пострадал от лобового столкновения в ДТП в Томске
В Томске разрешили открыть еще 59 летних веранд
Томская танцевальная команда снялась в клипе известного столичного артиста
Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения
За шесть месяцев обрабатывающие производства Томской области выросли на 7,4%