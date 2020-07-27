Сельхозпроизводители Томской области начали собирать урожай

27 Июль 2020 2020-07-27T09:59:14+03:00

В этом году уборочная проходит на две недели раньше

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Аграрии региона приступили к уборочной кампании. В 2020 году им предстоит убрать урожай с площади 325,64 тыс. гектар, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, на выходных механизаторы хозяйства «Вороновское» в Кожевниковском районе вышли на уборку озимой ржи. На сегодняшний день было намолочено 444 тонны зерна с площади 177 гектаров.

Кроме того, в ООО «Заречное» Томского района приступили к уборке ранних сортов картофеля, капусты и свеклы.

— В этом году уборочная началась на две недели раньше привычных для Томской области сроков. Первыми созрели озимые культуры, клин которых в августе прошлого года был увеличен, — рассказал замначальника областного департамента по социально-экономическому развитию села Александр Савенко.

Всего аграриям региона предстоит убрать урожай с площади 325,64 тыс. га, в том числе 165,19 тыс. га — зерновых и зернобобовых, 24,57 тыс. га — технических культур, 1,51 тыс. га — картофеля и 558,1 га — овощей.

На 91,3 процента (до 1867 тыс. гектар) увеличены посевы льна масличного, на 21,1% — гречихи (1976 гектар), на 13,3% — ячменя (13,9 тыс. гектар) и на 8,3% — гороха (8,6 тыс. гектар). Впервые в этом году аграрии посеяли полбу и суданку.

Добавим, что в районах Томской области продолжается кормозаготовка. На 27 июля выполнено 59,1% от плана, тогда как в 2019 году в это время было выполнено 40,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU