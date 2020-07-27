2020-07-27T09:19:39+03:00
Недвижимость

В Томской области с 1 августа на 3% повысятся цены на газ для населения

Соответствующий приказ ФАС распространяется на все российские регионы
Антонина Ленская
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С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России уже выросли, теперь на очереди газ.С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России уже выросли, теперь на очереди газ.Фото: из открытых источников
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С 1 августа 2020 года цены на природный газ для населения повысятся на 3%. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России от 16 июля.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», – говорится в тексте документа.

Как ранее сообщалось, в апреле ФАС предложила Правительству России не индексировать тарифы на газ в связи с ухудшением экономической ситуации, вызванным распространением COVID-19. Несмотря на предложение ведомства, тарифы повысятся уже с 1 августа.

В Томской области со следующего месяца цена газа за 1 000 куб. метров составит 3 728 руб. Цены в регионах разнятся, так, для Московской, Волгоградской и Белгородской областей приказом утвержден тариф 3 921 руб., для Ханты-Мансийского АО – 3 140 руб., для Ямало-Ненецкого АО – 2 687 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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