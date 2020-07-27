2020-07-27T09:01:55+03:00
Общество

Бизнес-леди из Томска оплатила долги по налогам, чтобы не лишиться люксовой иномарки

Ее кроссовер попал в поле действия комплекса «Дорожный пристав»
Алиса Селезнева
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Вычислить должницу на трассе помог комплекс "Дорожный пристав".Вычислить должницу на трассе помог комплекс "Дорожный пристав".Фото: из открытых источников
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Индивидуальная предпринимательница из Томска задолжала налоговые платежи в размере более 200 тысяч рублей. С целью взыскания задолженности приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий с ее грузовыми и легковыми автомобилями в ГИБДД, чтобы женщина не смогла продать или передать имущество до полного погашения долга. Онако это не принесло эффекта.

- Ситуация изменилась, когда во время совместного рейда с ГИБДД кроссовер должницы Toyota Highlander попал в поле действия программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав». Судебные приставы незамедлительно наложили на иномарку арест и оставили ее владелице на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие арестованного имущества, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Через несколько дней женщина нашла возможность оплатить задолженность и перечислила требуемую сумму вместе с исполнительским сбором на депозитный счет отделения судебных приставов по Советскому району, после чего арест с транспорта был снят.

Как отмечает УФССП, во время рейдов с использованием «Дорожного пристава» работа ведется со всеми должниками независимо от категории долга: штрафы ГИБДД, налоги, алименты, кредиты, коммунальные платежи и другие.

- В общей сложности, с начала 2020 года рейдовая группа «Дорожный пристав» взыскала с неплательщиков почти 7 000 000 рублей, в том числе, в мобильном офисе, – более 1 300 000 рублей. Полностью погашены долги в рамках 493 исполнительных производств, - добавляется в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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