70-летний водитель ВАЗа госпитализирован c травмами в результате ДТП под Томском
Сегодня, 27 июля, автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком Peugeot под Томском. Водитель легковой машины был доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.
Так, в 8 часов утра на 106 километре автомобильной дороги Р-255 водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21093, двигаясь со стороны Томска, не предоставил преимущество в движении при осуществлении левого поворота и столкнулся с грузовым малотонажным Peugeot под управлением водителя 1974 года рождения, отмечается в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21093 госпитализирован с ранениями различной степени тяжести.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU