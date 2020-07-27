В Томской области браконьеры спилили сосен более чем на 800 тысяч рублей
24 июля на территории лесного фонда в Зырянском районе сотрудниками Зырянского лесничества была обнаружена незаконная рубка сосен. Браконьеры нанесли ущерб размером более 807 тысяч рублей, сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области.
Так, на месте нарушения лесничими совместно с полицией была задержана группа лиц из трех человек. Нарушители из села Зырянское спилили 34 сосны. У граждан были изъяты два КамАЗа, прицеп и трактор.
Напомним, с начала 2020 года в Томской области было обнаружено 120 незаконных рубок. В 39 случаях браконьеров нашли.
Добавим, что в случае обнаружения незаконной рубки жители могут обращаться по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 круглосуточно.
Нарушители спилили 34 сосны.
ИСТОЧНИК KP.RU