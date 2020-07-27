В Томской области браконьеры спилили сосен более чем на 800 тысяч рублей

27 Июль 2020 2020-07-27T07:50:06+03:00

С начала года в Томской области нашли 120 незаконных рубок. Фото: из открытых источников

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24 июля на территории лесного фонда в Зырянском районе сотрудниками Зырянского лесничества была обнаружена незаконная рубка сосен. Браконьеры нанесли ущерб размером более 807 тысяч рублей, сообщила пресс-служба департамента лесного хозяйства Томской области.

Так, на месте нарушения лесничими совместно с полицией была задержана группа лиц из трех человек. Нарушители из села Зырянское спилили 34 сосны. У граждан были изъяты два КамАЗа, прицеп и трактор.

Напомним, с начала 2020 года в Томской области было обнаружено 120 незаконных рубок. В 39 случаях браконьеров нашли.

Добавим, что в случае обнаружения незаконной рубки жители могут обращаться по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 круглосуточно.

Нарушители спилили 34 сосны.

ИСТОЧНИК KP.RU