2020-07-27T07:26:05+03:00
Происшествия

Жертвы огня: за минувшие сутки в пожарах в Томской области погибло 2 человека

Причины возгораний сейчас устанавливаются
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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В крупном пожаре в Эуште приняло участие 18 спасателей, однако человеческих жертв избежать не удалось.В крупном пожаре в Эуште приняло участие 18 спасателей, однако человеческих жертв избежать не удалось.Фото: Из открытых источников
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- Сегодня в 3.36 ночи в дер. Эушта на ул. Береговой произошло возгорание одноэтажного бревенчатого жилого дома 7х7 м, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. – При пожаре обгорела обрешетка крыши, сгорели деревянный крытый двор и веранда. Площадь пожара составила 105 кв. м На веранде под обрушившимися конструкциями было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. В тушении огня приняло участие 18 спасателей.

В ведомстве добавили, что в ночь на 26 июля погиб еще один мужчина в дачном поселке Северска на ул. Смолокурка, 3, к моменту прибытия пожарных открытым пламенем горела брусовая баня с пристроенной к ней дощатой верандой. Была угроза распространения огня и на садовый домик. На веранде было обнаружено обгоревшее тело мужчины 1969 года рождения. Площадь пожара составила 35 кв. метров. В результате пожара веранда сгорела полностью, частично пострадали стены бани.

- В настоящее время причины возгораний устанавливаются, - уточнили в ведомстве.

фото: ГУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: ГУ МЧС по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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