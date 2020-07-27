2020-07-27T05:56:41+03:00
Происшествия

Неуступчивый автомобилист из Томска въехал в иномарку, в которой две пассажирки получили тяжелые травмы

Уголовное дело направлено в суд
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Водитель предстанет перед судом, максимальное наказание, которое его ждет, - до 2 лет лишения свободы.Водитель предстанет перед судом, максимальное наказание, которое его ждет, - до 2 лет лишения свободы.Фото: Из открытых источников
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- Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, который ехал ночью на автомобиле «TOYOTA CARINA» по улице Водяной в Томске, при выезде на перекресток с улицей Пролетарской не уступил проезд автомобилю «TOYOTA ALPHARD», двигавшемуся по главной дороге, и совершил столкновение с ним. В результате преступной небрежности обвиняемого две молодые пассажирки «TOYOTA ALPHARD» получили травмы головы и позвоночника, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В прокуратуре добавили, что свою вину водитель признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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