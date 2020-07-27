Полиция и Россельхознадзор обнаружили свыше 13 тыс. «квадратов» дикой конопли в Томске и области
- Четыре очага дикорастущей конопли обнаружены в Томске и Томской области. Общая площадь – свыше 13 тыс. кв. метров, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. - Очаг площадью 480 кв. м выявлен во время обследования томского поселка Эушта. Растения уничтожены с помощью сельскохозяйственной техники.
Специалисты регионального Россельхознадзора добавили, что 3 крупных очага обнаружены во время рейдов в июне этого года в Кривошеинском районе, где конопля осла на сельскохозяйственных землях общей площадью почти 12,6 тыс. кв. метров. Наибольшая площадь выявлена специалистами в Новокривошеинском и Петровском сельских поселениях. В отношении правообладателей земельных участков, которыми являются как физические так юридические лица, Управлением приняты меры по устранению выявленных нарушений земельного законодательства,
ИСТОЧНИК KP.RU