Полиция и Россельхознадзор обнаружили свыше 13 тыс. «квадратов» дикой конопли в Томске и области

27 Июль 2020 2020-07-27T05:28:02+03:00

Такие необозримые очаги дикой конопли были уничтожены полицией и Россельхознадзором в Томске и области. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

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- Четыре очага дикорастущей конопли обнаружены в Томске и Томской области. Общая площадь – свыше 13 тыс. кв. метров, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. - Очаг площадью 480 кв. м выявлен во время обследования томского поселка Эушта. Растения уничтожены с помощью сельскохозяйственной техники.

Специалисты регионального Россельхознадзора добавили, что 3 крупных очага обнаружены во время рейдов в июне этого года в Кривошеинском районе, где конопля осла на сельскохозяйственных землях общей площадью почти 12,6 тыс. кв. метров. Наибольшая площадь выявлена специалистами в Новокривошеинском и Петровском сельских поселениях. В отношении правообладателей земельных участков, которыми являются как физические так юридические лица, Управлением приняты меры по устранению выявленных нарушений земельного законодательства,

ИСТОЧНИК KP.RU