Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Сегодня, 26 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный СOVID-19. Таким образом, число жертв коронавирусной пандемии в нашем регионе возросло до 30 человек.
- Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, - сообщил региональный оперштаб.
Также в его ежедневном релизе говорится, что за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 51 жителя региона. Среди них у 10-ти человек диагностирована пневмония, у 23-х имеются признаки ОРВИ, у 18-ти заразившихся инфекция протекает бессимптомно. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 65-ти ранее заболевших. Общее число томичей, выздоровевших от коронавируса, на сегодняшний день составляет 2348.
ИСТОЧНИК KP.RU