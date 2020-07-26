2020-07-26T10:52:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса

Он стал 30-ой по счету жертвой пандемии в нашем регионе
Алиса Селезнева
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Число жертв пандемии в регионе достигло 30 человек.Число жертв пандемии в регионе достигло 30 человек.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 26 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный СOVID-19. Таким образом, число жертв коронавирусной пандемии в нашем регионе возросло до 30 человек.

- Смерть пациента наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, - сообщил региональный оперштаб.

Также в его ежедневном релизе говорится, что за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 51 жителя региона. Среди них у 10-ти человек диагностирована пневмония, у 23-х имеются признаки ОРВИ, у 18-ти заразившихся инфекция протекает бессимптомно. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 65-ти ранее заболевших. Общее число томичей, выздоровевших от коронавируса, на сегодняшний день составляет 2348.

ИСТОЧНИК KP.RU

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