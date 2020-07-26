Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения

26 Июль 2020 2020-07-26T10:37:39+03:00

Число заболевших коронавирусом томичей приближается к 3900. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 26 июля, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3872 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 5765 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 77 пациентов скончались, 3 110 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 812 485 человек, 13 269 скончались, 600 250 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU