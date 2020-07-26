2020-07-26T10:37:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 3872
Алиса Селезнева
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом томичей приближается к 3900.Число заболевших коронавирусом томичей приближается к 3900.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 июля, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3872 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 5765 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 77 пациентов скончались, 3 110 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 812 485 человек, 13 269 скончались, 600 250 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
9-летний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки в Северске
Более 450 кресел-колясок бесплатно получили жители Томской области за полгода
Пенсионер, пропавший на севере Томской области, найден погибшим
Молодой томич пытался продать часы через Интернет и лишился больше 120 тыс. рублей
Томичей приглашают участвовать в фотофестивале "Путешествуйте дома"
Мужчина пострадал от лобового столкновения в ДТП в Томске
В Томске разрешили открыть еще 59 летних веранд
Томская танцевальная команда снялась в клипе известного столичного артиста
Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения
За шесть месяцев обрабатывающие производства Томской области выросли на 7,4%