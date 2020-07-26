2020-07-26T09:09:49+03:00
Общество

Более 450 кресел-колясок бесплатно получили жители Томской области за полгода

Установить или продлить инвалидность в 2020 году можно без личного присутствия
Антонина Ленская
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Технические средства реабилитации облегчают повседневную жизнь людей с инвалидностью.Технические средства реабилитации облегчают повседневную жизнь людей с инвалидностью.Фото: из открытых источников
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В первом полугодии 2020 года региональное отделение Фонда социального страхования РФ бесплатно выдало жителям Томска и области 459 кресел-колясок, а также 4 372 протезно-ортопедических изделия и других технических средств реабилитации (ТСР). Они необходимы для облегчения повседневной жизни людей с инвалидностью и прочими ограничениями жизнедеятельности.

Как сообщает пресс-служба Томского отделения Фонда соцстраха, лица с нарушением слуха получили 493 слуховых аппарата, 76 сигнализаторов, 48 телевизоров с телетекстом, 33 телефонных аппаратов с текстовым выходом. Поддержка слабослышащим оказывалась и через услуги сурдопереводчиков – в объеме 421 часа.

Более 140 технических средств получили граждане с нарушениями зрения: это 43 тифлофлешплеера (устройство для чтения говорящих книг и оптической коррекции слабовидения), 28 медицинских термометров и 34 тонометра с речевым выходом, 39 тактильных тростей. Нуждающиеся инвалиды обеспечивались также абсорбирующим бельем, подгузниками и другими средствами. Хозяева собак-проводников получили компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание своих помощников – по 25,2 тыс. рублей в год.

Фонд социального страхования обеспечивает нуждающихся в ТСР на безвозмездной основе, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), разработанных учреждением медико-социальной экспертизы.

Напоминаем: 9 апреля 2020 года утверждено постановление Правительства РФ, по которому инвалидность устанавливается или продлевается на 6 месяцев без личного присутствия гражданина. Такая услуга введена в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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