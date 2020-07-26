2020-07-26T05:41:20+03:00
Происшествия

Молодой томич пытался продать часы через Интернет и лишился больше 120 тыс. рублей

Мошенники выманили у него данные банковской карты и списали деньги со счета
Алиса Селезнева
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Мошенники лишили продавца часов крупной суммы.Мошенники лишили продавца часов крупной суммы.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих жителю Томской области, 1996 года рождения.

Молодой человек решил продать наручные механические часы за 15 000 рублей, и разместил объявление на одном из популярных сайтов объявлений.

- Вскоре на размещенное объявление откликнулся «потенциальный» покупатель, который сообщил в переписке, что он желает приобрести аксессуар. Для осуществления «безопасной сделки» незнакомец предложил томичу перейти по ссылке и указать реквизиты своей банковской карты, код подтверждения операции из SMS-сообщения, якобы для зачисления денежных средств за продажу товара. Когда молодой человек ввёл необходимые данные, произошло не зачисление, а списание 15 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Потерпевший не стал сразу сообщать о произошедшем в полицию, а также не произвел блокировку банковской карты. Однако проснувшись, на следующий день, он обнаружил многочисленные уведомления о списании денежных средств с его банковской карты на общую сумму 120 270 рублей, и уже тогда поспешил к стражам порядка.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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