2020-07-25T14:21:09+03:00
Общество

Томичей приглашают участвовать в фотофестивале "Путешествуйте дома"

Фотография, присланная на конкурс, должна вызывать желание совершить поездку по России
Алина Пермякова
Поделиться:
Цель проекта - увеличить внимание к культурным возможностям регионов.Цель проекта - увеличить внимание к культурным возможностям регионов.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

До 30 октября портал о событийном туризме TRIP2RUS принимает работы седьмой фотофестиваль «Путешествуйте дома». Главное условие фестиваля – фотография, присланная на конкурс, должна вызывать желание совершить поездку по России. В итоге состоится серия фотовыставок на различных площадках Москвы, включая парки и аэропорты.

В этом году конкурс проводится по трем основным и двум специальным номинациям: пейзаж, достопримечательности, сюжетное фото, мода на традиции (фотоработы, представляющие народные традиции и промыслы, национальную кухню, национальные и культурные особенности народов, населяющих нашу страну, фотографии с традиционных народных праздников и фестивалей) и дачные сезоны (фотографии, отражающие философию дачной жизни. На конкурсе можно поделиться своими дачными фотографиями и собственным взглядом на дачную жизнь).

Добавить фотографию на конкурс может любой желающий по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичей приглашают участвовать в фотофестивале "Путешествуйте дома"
Мужчина пострадал от лобового столкновения в ДТП в Томске
В Томске разрешили открыть еще 59 летних веранд
Томская танцевальная команда снялась в клипе известного столичного артиста
Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения
За шесть месяцев обрабатывающие производства Томской области выросли на 7,4%
Томская компания "Сибагро" заплатит более 22 миллионов рублей за свалку помета
С 1 августа томичи смогут вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию
Взрослый и пятеро детей пострадали в ДТП в Колпашевском районе Томской области
Томскую пенсионерку, захотевшую заработать на инвестициях, мошенники "нагрели" на 830 тыс. рублей
В Томской области продавцы некачественного бензина после проверок оштрафованы
Томская область и Кузбасс возобновили автобусное сообщение между собой
Клещи продолжают свое наступление на жителей Томской области
В Томской области инспекторы обнаружили в лесах 120 незаконных рубок
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Более половины томских школ и детских садов готовы к отопительному сезону
Коронавирус в Томске: + 49 новых случаев заражения
Два автомобиля столкнулись в поселке Светлом в Томске, пострадал ребенок и двое взрослых
Житель Томской области скамейкой забил женщину до смерти
В «ковидном» госпитале СибГМУ заняты почти все койки и отключили горячую воду
Коронавирус в Северске: число заразившихся горожан выросло до 226
Колледжи и техникумы Томской области проверят на безопасность к новому учебному году
Тело пожилого мужчины обнаружено под окнами многоэтажки на Каштаке в Томске
Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей
Вместо неиспользованных авиабилетов томским пассажирам могут выдать ваучеры
Десять выпускников Томска набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике