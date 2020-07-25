Томичей приглашают участвовать в фотофестивале "Путешествуйте дома"

25 Июль 2020 2020-07-25T14:21:09+03:00

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До 30 октября портал о событийном туризме TRIP2RUS принимает работы седьмой фотофестиваль «Путешествуйте дома». Главное условие фестиваля – фотография, присланная на конкурс, должна вызывать желание совершить поездку по России. В итоге состоится серия фотовыставок на различных площадках Москвы, включая парки и аэропорты.

В этом году конкурс проводится по трем основным и двум специальным номинациям: пейзаж, достопримечательности, сюжетное фото, мода на традиции (фотоработы, представляющие народные традиции и промыслы, национальную кухню, национальные и культурные особенности народов, населяющих нашу страну, фотографии с традиционных народных праздников и фестивалей) и дачные сезоны (фотографии, отражающие философию дачной жизни. На конкурсе можно поделиться своими дачными фотографиями и собственным взглядом на дачную жизнь).

Добавить фотографию на конкурс может любой желающий по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU