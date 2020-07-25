2020-07-25T13:10:38+03:00
Происшествия

Мужчина пострадал от лобового столкновения в ДТП в Томске

Он доставлен в больницу для осмотра
Алина Пермякова
Поделиться:
Один из водителей выехал на встречную полосу. Фото: УМВД по Томской области.Один из водителей выехал на встречную полосу. Фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 июля, в Томске произошло столкновение двух встречных автомобилей: Hyundai Accent и Lada XRAY. Водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение для осмотра, сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Так, около 8 часов 50 минут, в субботу, на переулке Аптекарском, 8, произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Hyundai Accent и Lada XRAY. По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, при совершении маневра обгона, не убедился в безопасности и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada, отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичей приглашают участвовать в фотофестивале "Путешествуйте дома"
Мужчина пострадал от лобового столкновения в ДТП в Томске
В Томске разрешили открыть еще 59 летних веранд
Томская танцевальная команда снялась в клипе известного столичного артиста
Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения
За шесть месяцев обрабатывающие производства Томской области выросли на 7,4%
Томская компания "Сибагро" заплатит более 22 миллионов рублей за свалку помета
С 1 августа томичи смогут вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию
Взрослый и пятеро детей пострадали в ДТП в Колпашевском районе Томской области
Томскую пенсионерку, захотевшую заработать на инвестициях, мошенники "нагрели" на 830 тыс. рублей
В Томской области продавцы некачественного бензина после проверок оштрафованы
Томская область и Кузбасс возобновили автобусное сообщение между собой
Клещи продолжают свое наступление на жителей Томской области
В Томской области инспекторы обнаружили в лесах 120 незаконных рубок
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Более половины томских школ и детских садов готовы к отопительному сезону
Коронавирус в Томске: + 49 новых случаев заражения
Два автомобиля столкнулись в поселке Светлом в Томске, пострадал ребенок и двое взрослых
Житель Томской области скамейкой забил женщину до смерти
В «ковидном» госпитале СибГМУ заняты почти все койки и отключили горячую воду
Коронавирус в Северске: число заразившихся горожан выросло до 226
Колледжи и техникумы Томской области проверят на безопасность к новому учебному году
Тело пожилого мужчины обнаружено под окнами многоэтажки на Каштаке в Томске
Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей
Вместо неиспользованных авиабилетов томским пассажирам могут выдать ваучеры
Десять выпускников Томска набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике