Мужчина пострадал от лобового столкновения в ДТП в Томске

25 Июль 2020 2020-07-25T13:10:38+03:00

Один из водителей выехал на встречную полосу. Фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 25 июля, в Томске произошло столкновение двух встречных автомобилей: Hyundai Accent и Lada XRAY. Водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение для осмотра, сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Так, около 8 часов 50 минут, в субботу, на переулке Аптекарском, 8, произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Hyundai Accent и Lada XRAY. По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, при совершении маневра обгона, не убедился в безопасности и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lada, отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры, быть внимательными при выезде на полосу встречного движения. Помнить, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям.

ИСТОЧНИК KP.RU