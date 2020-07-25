Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 3821
Число заболевших томичей продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 25 июля, в Томской области выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3821 подтвержденный случай.
За последние сутки в стране выявлен 5871 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 146 пациентов скончались, 8 366 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 806 720 человек, 13 192 скончались, 597 140 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU