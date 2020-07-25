2020-07-25T09:24:31+03:00
Общество

За шесть месяцев обрабатывающие производства Томской области выросли на 7,4%

Наиболее существенных результатов промышленники добились в июне 2020 года
Антонина Ленская
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В июне заметно увеличился выпуск высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.В июне заметно увеличился выпуск высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.Фото: из открытых источников
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По данным Томскстата, в первом полугодии 2020 года индекс промышленного производства по обрабатывающим видам экономической деятельности увеличился на 7,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го при плане в 2,5%.

Заметных результатов промышленники добились в июне: в 10 из 14 видов экономической деятельности, которые курирует департамент промышленности и энергетики администрации Томской области, индекс промпроизводства превысил соответствующий майский показатель. Наибольший рост продемонстрировали предприятия машиностроительного комплекса, специализирующиеся на производстве электронных и оптических изделий (в 2,4 раза), машин и оборудования (на 31,5%).

В июне увеличился выпуск высокотехнологичной продукции. Сюда относятся приборы СВЧ и полупроводниковые приборы (АО «НИИ ПП», АО НПФ «Микран»), приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления (ООО «Томская электронная компания», АО НПЦ «Полюс», ООО «Элком+», ЗАО «ТОМЗЭЛ»), кабельная продукция (АО «Сибкабель», ООО «Томский кабельный завод», ЗАО «Металлист»), электродвигатели переменного тока (АО «Томский электротехнический завод»). Добавим, что рост производства лекарственных средств в НПО «Вирион» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» составил в июне более 44%.

– Положительная динамика индекса промпроизводства отражает восстановление деятельности томской промышленности после снижения на фоне временных ограничений из-за пандемии коронавируса, – говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области. Подпись В июне заметно увеличился выпуск высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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