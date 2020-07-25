2020-07-25T08:02:03+03:00
Общество

Томская компания "Сибагро" заплатит более 22 миллионов рублей за свалку помета

В такую сумму Россельхознадзор оценил вред, причиненный почвам
Алина Пермякова
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Ранее компания добровольно оплатила штраф на 400 тысяч рублей.Ранее компания добровольно оплатила штраф на 400 тысяч рублей.Фото: из открытых источников
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Суд признал законными исковые требования регионального управления Россельхознадзора в отношении компании "Сибагро". Бывшая Сибирская Аграрная Группа заплатит более 22 миллионов рублей за причиненный вред почвам из-за складирования на них куриного помета, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Томской области.

Проверка в июне 2019 года установила, что АО «Сибирская Аграрная Группа» на шести земельных участках сельскохозяйственного назначения допустило размещение куриного помета, от чего произошло перекрытие земельных участков, захламление, загрязнение почв и земель сельскохозяйственного назначения, их деградация, порча и уничтожение плодородного слоя почвы на общей площади 88 152 квадратных метра.

После проверки компания добровольно оплатила штраф в размере 400 тысяч рублей. На основании проведенных лабораторных исследований Россельхознадзор рассчитал размер вреда, нанесенного почвам сельхозназначения. Так, общая сумма составила 22 038 000 рублей. В добровольном порядке компания этот ущерб не оплатила, суд обязал предприятие возместить ущерб в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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