С 1 августа томичи смогут вылететь в Великобританию, Турцию и Танзанию

25 Июль 2020 2020-07-25T06:36:17+03:00

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Международное авиасообщение с другими странами будет разрешено с 1 августа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ 24 июля. На первом этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Условиям для открытия границ на взаимной основе пока соответствуют только три страны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире «Россия 24». Так, Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Великобританией. Рейсы будут выполняться в Лондон, для прибывающих иностранцев обязательно отбытие двухнедельного карантина.

С 1 августа также возобновятся полеты в Турцию: сначала в Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа, в курортные города – Анталию, Бодрум, Даламан. Кроме того, открывается экзотический маршрут в Танзанию, на Занзибар.

Вице-премьер заверила, что власти России будут продолжать отслеживать ситуацию в других странах и вести с ними переговоры о возможности восстановления авиасообщения. В дальнейшем список направлений планируется расширить в несколько раз, в том числе, в ближайшее время планируется возобновить полеты в страны СНГ.

На сайте «Аэрофлота» билеты в Стамбул и Лондон на 1 августа и позже уже продаются. Напомним, что власти требуют от прибывающих в Россию иностранцев и возвращающихся в страну россиян наличия отрицательного теста на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до вылета. Граждане РФ могут пройти такой тест уже на родине

ИСТОЧНИК KP.RU