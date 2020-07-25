2020-07-25T06:02:12+03:00
Происшествия

Взрослый и пятеро детей пострадали в ДТП в Колпашевском районе Томской области

Автомобиль опрокинулся, съехав с проезжей части
Алина Пермякова
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Водитель выбрал небезопасную скорость движения.Водитель выбрал небезопасную скорость движения.Фото: из открытых источников
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24 июля в Колпашевском районе Томской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся автомобиль, а его пассажиры были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

Так, в пятницу, около 15 часов 15 минут, на седьмом километре автомобильной дороги Тогур-Новоселово-Маракса водитель потерял управление автомобилем ВАЗ-2112. Он выбрал небезопасную скорость движения. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП шесть человек, в том числе 5 несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также очевидцев просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Колпашевскому району по телефону: 8 (38254) 5-35-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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