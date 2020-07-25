Взрослый и пятеро детей пострадали в ДТП в Колпашевском районе Томской области
24 июля в Колпашевском районе Томской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся автомобиль, а его пассажиры были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.
Так, в пятницу, около 15 часов 15 минут, на седьмом километре автомобильной дороги Тогур-Новоселово-Маракса водитель потерял управление автомобилем ВАЗ-2112. Он выбрал небезопасную скорость движения. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.
В результате ДТП шесть человек, в том числе 5 несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение для осмотра.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также очевидцев просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Колпашевскому району по телефону: 8 (38254) 5-35-22.
ИСТОЧНИК KP.RU