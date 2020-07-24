2020-07-24T14:15:15+03:00
Происшествия

Томскую пенсионерку, захотевшую заработать на инвестициях, мошенники "нагрели" на 830 тыс. рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование
ИГОРЬ ТЮРИН
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Жулики обманули небедную старушку в ИнтернетеЖулики обманули небедную старушку в ИнтернетеФото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление от жительницы областного центра, 1941 года рождения, о хищении денежных средств в сумме 830 522 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, потерпевшая, посредством программного обеспечения, обеспечивающего текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, познакомилась с женщиной, которая предложила ей легкий заработок, касаемый инвестиционной деятельности. Для этого томичка зарегистрировала личный кабинет на одном из сайтов и оплатила депозит в сумме 71 000 рублей, переведя их по указанном ей номеру телефона на Интернет-кошелек одного из платежных сервисов.

Далее злоумышленники под различными предлогами, а именно: оплата страховки и налогов, оплата «профицита бюджета», убедили женщину перевести 759 522 рубля.

После того, как ее попросили оплатить третью страховку в размере 195 000 рублей, женщина отказалась и поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, злоумышленники похитили 830 522 рублей.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Томскую пенсионерку, захотевшую заработать на инвестициях, мошенники "нагрели" на 830 тыс. рублей
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