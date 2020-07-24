2020-07-24T13:35:29+03:00
Общество

В Томской области продавцы некачественного бензина после проверок оштрафованы

Сумма штрафов составила 1,75 миллиона рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
В Томской области некачественное топливо проверяющие обнаруживают не так частоВ Томской области некачественное топливо проверяющие обнаруживают не так частоФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Рабочая группа по противодействию незаконному обороту продукции промышленно-обрабатывающей отрасли под руководством заместителя губернатора Томской области Игоря Шатурного обсудила меры борьбы с фальсифицированными горюче-смазочными материалами, автомобильным топливом и другие правонарушения на рынке топливной продукции, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Реализация на рынке топливной продукции суррогатного моторного топлива наносит не только экономический ущерб, но и создает угрозу жизни. Некачественное топливо может создать неисправность автомобиля и привести к аварии. Для усиления борьбы с фальсификатом на топливном рынке губернатор Сергей Жвачкин создал рабочую группу по противодействию незаконному обороту продукции нефтепереработки, – сказал Игорь Шатурный, открывая заседание рабочей группы.

Начальник отдела (инспекции) государственного надзора СМТУ Росстандарта по Томской области Ирина Демьяненко сообщила, что в прошлом году было проведено 17 проверок у 14-ти субъектов хозяйственной деятельности, из них 12 – по обращениям физических и юридических лиц. У пяти субъектов топливная продукция не соответствовала физико-техническим свойствам. В отношении юридических лиц возбуждены административные дела, а общая сумма наложенных штрафов составила 1,75 млн рублей. В 2020 году по итогам двух проверок в отношении юридических лиц возбуждены административные дела.

Директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» в Томской области Марина Чухланцева рассказала рабочей группе, как специалисты проводят испытания продукции по различным показателям. Общие требования к нефтепродуктам установлены техническими регламентами, а основными критериями являются качество и экологичность.

– Губернатор поручил усилить контроль в части реализации и поставок в регион автомобильного и других видов топлива, а также горюче-смазочных материалов, – отметил Игорь Шатурный. – При этом информация о недобросовестных поставщиках и продавцах некачественной продукции нефтепереработки должна публиковаться.

Рабочая группа по противодействию незаконному обороту продукции промышленно-обрабатывающей отрасли создана губернатором при комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В ее состав входят представители региональных органов исполнительной власти, региональных управлений ФСБ и МВД, инспекции государственного технического надзора Томской области и промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не самую бедную пенсионерку в Томской области мошенники обманули на 830 000 рублей
В Томской области продавцы некачественного бензина после проверок оштрафованы
Томская область и Кузбасс возобновили автобусное сообщение между собой
Клещи продолжают свое наступление на жителей Томской области
В Томской области инспекторы обнаружили в лесах 120 незаконных рубок
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Более половины томских школ и детских садов готовы к отопительному сезону
Коронавирус в Томске: + 49 новых случаев заражения
Два автомобиля столкнулись в поселке Светлом в Томске, пострадал ребенок и двое взрослых
Житель Томской области скамейкой забил женщину до смерти
В «ковидном» госпитале СибГМУ заняты почти все койки и отключили горячую воду
Коронавирус в Северске: число заразившихся горожан выросло до 226
Колледжи и техникумы Томской области проверят на безопасность к новому учебному году
Тело пожилого мужчины обнаружено под окнами многоэтажки на Каштаке в Томске
Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей
Вместо неиспользованных авиабилетов томским пассажирам могут выдать ваучеры
Десять выпускников Томска набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике