В Томской области продавцы некачественного бензина после проверок оштрафованы

24 Июль 2020 2020-07-24T13:35:29+03:00

В Томской области некачественное топливо проверяющие обнаруживают не так часто Фото: из открытых источников

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Рабочая группа по противодействию незаконному обороту продукции промышленно-обрабатывающей отрасли под руководством заместителя губернатора Томской области Игоря Шатурного обсудила меры борьбы с фальсифицированными горюче-смазочными материалами, автомобильным топливом и другие правонарушения на рынке топливной продукции, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Реализация на рынке топливной продукции суррогатного моторного топлива наносит не только экономический ущерб, но и создает угрозу жизни. Некачественное топливо может создать неисправность автомобиля и привести к аварии. Для усиления борьбы с фальсификатом на топливном рынке губернатор Сергей Жвачкин создал рабочую группу по противодействию незаконному обороту продукции нефтепереработки, – сказал Игорь Шатурный, открывая заседание рабочей группы.

Начальник отдела (инспекции) государственного надзора СМТУ Росстандарта по Томской области Ирина Демьяненко сообщила, что в прошлом году было проведено 17 проверок у 14-ти субъектов хозяйственной деятельности, из них 12 – по обращениям физических и юридических лиц. У пяти субъектов топливная продукция не соответствовала физико-техническим свойствам. В отношении юридических лиц возбуждены административные дела, а общая сумма наложенных штрафов составила 1,75 млн рублей. В 2020 году по итогам двух проверок в отношении юридических лиц возбуждены административные дела.

Директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» в Томской области Марина Чухланцева рассказала рабочей группе, как специалисты проводят испытания продукции по различным показателям. Общие требования к нефтепродуктам установлены техническими регламентами, а основными критериями являются качество и экологичность.

– Губернатор поручил усилить контроль в части реализации и поставок в регион автомобильного и других видов топлива, а также горюче-смазочных материалов, – отметил Игорь Шатурный. – При этом информация о недобросовестных поставщиках и продавцах некачественной продукции нефтепереработки должна публиковаться.

Рабочая группа по противодействию незаконному обороту продукции промышленно-обрабатывающей отрасли создана губернатором при комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В ее состав входят представители региональных органов исполнительной власти, региональных управлений ФСБ и МВД, инспекции государственного технического надзора Томской области и промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU