Томская область и Кузбасс возобновили автобусное сообщение между собой
Кемеровская область разрешила рейсы в соседние регионы
Кузбасс возвращает автобусное сообщение с соседямиФото: из открытых источников
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Из городов Кузбасса начата продажа билетов на межрегиональные автобусные рейсы в Новосибирск, Красноярск, Томск и Белокуриху. Ранее, с 1 апреля, они были временно отменены из-за угрозы распространения коронавируса.
С 23 июля из Кемерова можно будет уехать в Томск, Новосибирск, Толмачево, Красноярск и Белокуриху.
Из Новокузнецка будут продаваться билеты до Красноярска и Белокурихи, а из Междуреченска – в Новосибирск и Барнаул.
Также из Таштагола можно будет доехать до Толмачево через Новокузнецк, а из Белово – до Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU