Томская область и Кузбасс возобновили автобусное сообщение между собой

24 Июль 2020 2020-07-24T12:58:04+03:00

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Из городов Кузбасса начата продажа билетов на межрегиональные автобусные рейсы в Новосибирск, Красноярск, Томск и Белокуриху. Ранее, с 1 апреля, они были временно отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

С 23 июля из Кемерова можно будет уехать в Томск, Новосибирск, Толмачево, Красноярск и Белокуриху.

Из Новокузнецка будут продаваться билеты до Красноярска и Белокурихи, а из Междуреченска – в Новосибирск и Барнаул.

Также из Таштагола можно будет доехать до Толмачево через Новокузнецк, а из Белово – до Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU