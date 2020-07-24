2020-07-24T12:58:04+03:00
Общество

Томская область и Кузбасс возобновили автобусное сообщение между собой

Кемеровская область разрешила рейсы в соседние регионы
ИГОРЬ ТЮРИН
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Кузбасс возвращает автобусное сообщение с соседямиКузбасс возвращает автобусное сообщение с соседямиФото: из открытых источников
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Из городов Кузбасса начата продажа билетов на межрегиональные автобусные рейсы в Новосибирск, Красноярск, Томск и Белокуриху. Ранее, с 1 апреля, они были временно отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

С 23 июля из Кемерова можно будет уехать в Томск, Новосибирск, Толмачево, Красноярск и Белокуриху.

Из Новокузнецка будут продаваться билеты до Красноярска и Белокурихи, а из Междуреченска – в Новосибирск и Барнаул.

Также из Таштагола можно будет доехать до Толмачево через Новокузнецк, а из Белово – до Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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