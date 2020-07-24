Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Сегодня, 24 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный Covid-19. Скончавшийся стал 29-ой жертвой пандемии в нашем регионе.
-У скончавшегося пациента болезнь сопровождалась крайне тяжелым течением с дыхательной недостаточностью. Смерть наступила в результате двухсторонней полисегментарной пневмонии с подтвержденной коронавирусной инфекцией, - рассказали в региональном оперштабе.
Также сегодня стало известно, что контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 63-х человек. Таким образом, число томичей, победивших коронавирус достигло 2219. Ранее сообщалось, что в томской области выявлено 49 новых случаев COVID-19 . Как уточнили в оперштабе, среди нововыявленных зараженных у 19-ти пациентов диагностирована пневмония, у 11-ти имеются признаки ОРВИ, еще у 19-ти человек инфекция протекает бессимптомно.
ИСТОЧНИК KP.RU