2020-07-24T11:15:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса

Он стал 29-ой жертвой пандемии в нашем регионе
Алиса Селезнева
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Число смертей от коронавируса в Томской области достигло 29.Число смертей от коронавируса в Томской области достигло 29.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 24 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный Covid-19. Скончавшийся стал 29-ой жертвой пандемии в нашем регионе.

-У скончавшегося пациента болезнь сопровождалась крайне тяжелым течением с дыхательной недостаточностью. Смерть наступила в результате двухсторонней полисегментарной пневмонии с подтвержденной коронавирусной инфекцией, - рассказали в региональном оперштабе.

Также сегодня стало известно, что контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 63-х человек. Таким образом, число томичей, победивших коронавирус достигло 2219. Ранее сообщалось, что в томской области выявлено 49 новых случаев COVID-19 . Как уточнили в оперштабе, среди нововыявленных зараженных у 19-ти пациентов диагностирована пневмония, у 11-ти имеются признаки ОРВИ, еще у 19-ти человек инфекция протекает бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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