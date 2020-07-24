2020-07-24T11:07:19+03:00
Общество

Более половины томских школ и детских садов готовы к отопительному сезону

Работы должны закончиться во всех учреждениях к первому сентября
Алина Пермякова
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Среди них 55 школ и 70 детских садов.Среди них 55 школ и 70 детских садов.Фото: из открытых источников
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Подготовка к зиме уже завершена в 55 корпусах общеобразовательных учреждений и 70 корпусах детских садов. Из 34 объектов дополнительного образования подготовительные работы завершены на 16-ти, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

По информации городского департамента образования, в каждом учреждении специалисты промывают системы отопления, обновляют запорную арматуру, проверяют манометры, устраняют свищи, в случае необходимости заменяют изношенные участки трубопроводов. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.

Добавим, что также в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» сегодня ведутся работы по модернизации системы уличного освещения с установкой энергоэффективного оборудования в детском саду № 45 и модернизации системы отопления в зданиях школы № 12. Помимо этого утеплено чердачное перекрытие в школе № 39 и заменены окна в школе № 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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