Более половины томских школ и детских садов готовы к отопительному сезону
Подготовка к зиме уже завершена в 55 корпусах общеобразовательных учреждений и 70 корпусах детских садов. Из 34 объектов дополнительного образования подготовительные работы завершены на 16-ти, сообщила пресс-служба мэрии Томска.
По информации городского департамента образования, в каждом учреждении специалисты промывают системы отопления, обновляют запорную арматуру, проверяют манометры, устраняют свищи, в случае необходимости заменяют изношенные участки трубопроводов. Все работы должны быть завершены к 1 сентября.
Добавим, что также в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» сегодня ведутся работы по модернизации системы уличного освещения с установкой энергоэффективного оборудования в детском саду № 45 и модернизации системы отопления в зданиях школы № 12. Помимо этого утеплено чердачное перекрытие в школе № 39 и заменены окна в школе № 23.
ИСТОЧНИК KP.RU