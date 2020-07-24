Коронавирус в Томске: + 49 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 3766
число заболевших томичей продолжает расти.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 24 июля, в Томской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3766 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 5811 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 154 пациента скончались, 8 444 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 800 849 человек, 13 046 скончались, 588 774 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU