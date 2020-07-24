Коронавирус в Томске: + 49 новых случаев заражения

24 Июль 2020 2020-07-24T10:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 июля, в Томской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3766 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5811 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 154 пациента скончались, 8 444 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 800 849 человек, 13 046 скончались, 588 774 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU