Два автомобиля столкнулись в поселке Светлом в Томске, пострадал ребенок и двое взрослых

24 Июль 2020 2020-07-24T10:10:01+03:00

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24 июля в поселке Светлом произошло столкновение двух автомобилей Kia Rio и Nissan Sunny. В результате пострадали три человека, в том числе трехлетняя девочка, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

Так, около 11 часов 40 минут в пятницу в районе дома 16 посёлка Светлый, произошло столкновение двух встречных автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia, при выполнении поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan, движущемуся во встречном направлении. В результате происшествия, три человека, в том числе 3-летняя девочка пассажир автомобиля Kia, доставлены в медицинское учреждение для осмотра, отметили в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Также госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU