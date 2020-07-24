2020-07-24T10:10:01+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись в поселке Светлом в Томске, пострадал ребенок и двое взрослых

ДТП произошло при встречном движении
Алина Пермякова
Поделиться:
Обстоятельства происшествия выясняются.Обстоятельства происшествия выясняются.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

24 июля в поселке Светлом произошло столкновение двух автомобилей Kia Rio и Nissan Sunny. В результате пострадали три человека, в том числе трехлетняя девочка, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

Так, около 11 часов 40 минут в пятницу в районе дома 16 посёлка Светлый, произошло столкновение двух встречных автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia, при выполнении поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Nissan, движущемуся во встречном направлении. В результате происшествия, три человека, в том числе 3-летняя девочка пассажир автомобиля Kia, доставлены в медицинское учреждение для осмотра, отметили в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Также госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не самую бедную пенсионерку в Томской области мошенники обманули на 830 000 рублей
В Томской области продавцы некачественного бензина после проверок оштрафованы
Томская область и Кузбасс возобновили автобусное сообщение между собой
Клещи продолжают свое наступление на жителей Томской области
В Томской области инспекторы обнаружили в лесах 120 незаконных рубок
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Более половины томских школ и детских садов готовы к отопительному сезону
Коронавирус в Томске: + 49 новых случаев заражения
Два автомобиля столкнулись в поселке Светлом в Томске, пострадал ребенок и двое взрослых
Житель Томской области скамейкой забил женщину до смерти
В «ковидном» госпитале СибГМУ заняты почти все койки и отключили горячую воду
Коронавирус в Северске: число заразившихся горожан выросло до 226
Колледжи и техникумы Томской области проверят на безопасность к новому учебному году
Тело пожилого мужчины обнаружено под окнами многоэтажки на Каштаке в Томске
Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей
Вместо неиспользованных авиабилетов томским пассажирам могут выдать ваучеры
Десять выпускников Томска набрали 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике