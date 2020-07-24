Житель Томской области скамейкой забил женщину до смерти

24 Июль 2020 2020-07-24T09:44:09+03:00

Сейчас мужчина находится под стражей. Фото: из открытых источников

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Следственный комитет РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя Бакчарского района в совершении преступления. Обвиняемый скамейкой избил женщину, спустя несколько дней потерпевшая скончалась в больнице, сообщила пресс-служба регионального СК.

Так, в октябре 2019 года мужчина находился вечером у себя дома и распивал спиртные напитки с женой и находившейся в гостях знакомой женщиной. В результате ссоры с последней, обвиняемый нанес ей несколько ударов деревянной скамейкой в область головы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась спустя несколько дней в больнице, отмечается в сообщении.

По ходатайству следователя сейчас мужчина находится под стражей.

Добавим, что материалы уголовного дела и утвержденное прокурором обвинительное заключение переданы в Бакчарский районный суд. Мужчина предстанет перед судом по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", его может ожидать лишение свободы до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU