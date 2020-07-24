2020-07-24T09:18:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В «ковидном» госпитале СибГМУ заняты почти все койки и отключили горячую воду

Ректор вуза Ольга Кобякова поделилась подробностями работы медучреждения
Алиса Селезнева
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Респираторный госпиталь СибГМУ принял первых пациентов в середине мая.Респираторный госпиталь СибГМУ принял первых пациентов в середине мая.Фото: из открытых источников
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- Третий месяц работы госпиталя. На 90 койках- 81 пациент. Из них 67 человек с пневмонией. В реанимации восемь пациентов. Из них четыре пациента на инвазивной ИВЛ, два – на неинвазивной. За прошедшие сутки из стационара выписано с выздоровлением 9 человек, госпитализировано – 11, рассказала сегодня в своем телеграм- канале Ольга Кобякова, ректор СибГМУ. Напомним, респираторный госпиталь на базе клиник медуниверситета принял первых пациентов 16 мая.

По словам ректора, особое внимание уделяется персоналом шести «лежачим» пациентам, тяжесть состояния которых обусловлена сопутствующими заболеваниями и возрастом.

Также глава медуниверситета рассказала о бытовых трудностях, с которыми столкнулся «ковидный» стационар:

«На неделю отключили горячую воду. Сезонные ремонтные работы. Спасаемся бойлерами. Неделю продержимся».

Ректор медвуза Ольга Кобякова регулярно делится хрониками работы "ковидария". Фото: из открытых источников

Ректор медвуза Ольга Кобякова регулярно делится хрониками работы "ковидария".Фото: из открытых источников

В завершении поста ректор СибГМУ поделилась впечатлением по общей эпидситуации в Томске.

- Накал спадает. Медленно, но верно. В нашем и других респираторных госпиталях «гуляют» койки. Это наш медицинский жаргон, означающий наличие свободных мест в стационарах. Скорая помощь работает с меньшим напрягом. Менее 500 выездов в сутки. На линии 38 бригад, которые вполне справляются, - отметила она, выразив уверенность в том, что «скоро эпидемия отступит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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