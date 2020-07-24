2020-07-24T08:55:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Северске: число заразившихся горожан выросло до 226

Почти половина из них – люди молодого и среднего возраста
Алиса Селезнева
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Число заболевших коронавирусом северчан достигло 226 человек.Число заболевших коронавирусом северчан достигло 226 человек.Фото: из открытых источников
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В четверг, 23 июля, в администрации ЗАТО Северск состоялось очередное заседание оперштаба по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции.

- По информации медиков по состоянию на 23.07.2020 на территории Северска выявлено 226 случаев заболеваний COVID-19, выздоровевших - 124, госпитализировано – 25, 78 пациентов получают лечение амбулаторно, - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации закрытого города.

Также добавляется, что 58% от общего числа заболевших составляют женщины и 42% - мужчины. Возрастной расклад среди выявленных случаев, согласно приведенной сводке, следующий: 10, 2% - дети от 1-18 лет, 46,5% - лица от 19 до 49 лет, 18,6% -от 50 до 59 лет. На долю пожилых граждан, от 60 лет и старше, приходится 24,6% случаев заражения.

-Благодаря взаимодействию всех структур и комплексу ограничительных и противоэпидемических мер в городе удается сохранить достаточно низкий уровень заболеваемости COVID-19. Северск входит в тройку городов системы ЗАТО Росатома с минимальным количеством заболевших, - отмечается в релизе.

Ежедневно сотрудниками северской полиции с привлечением народной дружины проводятся рейды по соблюдению обязательного масочного режима. На сегодняшний день составлено более 850 административных протоколов за этот вид нарушений.

По итогам заседания оперативный штаб рекомендовал вернуться к постоянной схеме организации дорожного движения на ЦКПП, Сосновском КПП и восстановить реверсивное движение в проездах для автотранспорта №2. Также участниками заседания была заслушана информация руководства Северской клинической больницы по итогам работы северских медиков в Красноярском крае . Часть из них будет представлена к ведомственным и правительственным наградам за оказание помощи коронавирусным больным.

Подводя итог совещания, глава администрации ЗАТО Северск Николай Диденко отметил, что работа по профилактике распространения COVID-19 продолжается, а также обратился к жителям города с призывом соблюдать все ограничительные меры.

Добавим, по состоянию на 21 июля в Северске зарегистрировано 217 подтвержденных случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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