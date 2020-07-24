Колледжи и техникумы Томской области проверят на безопасность к новому учебному году

24 Июль 2020 2020-07-24T08:41:54+03:00

Приемка колледжей и техникумов продлится до 10 августа 2020 года. Фото: из открытых источников

Комиссия начала приемку в 33 учреждениях

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Сотрудники департамента профессионального образования Томской области вместе с представителями МЧС, МВД и Росгвардии проверят готовность к учебному году 33 учреждения. Приемка колледжей и техникумов продлится до 10 августа 2020 года, сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, комиссия обследует 243 здания, строения и сооружения, 31 общежитие, 97 учебных корпусов и мастерских в учреждениях, подведомственных департаменту профобразования.

— Особое внимание мы будем уделять антитеррористической и пожарной безопасности объектов, организации учебно-воспитательного процесса, питания и медицинского обслуживания студентов, — рассказал Юрий Калинюк, начальник департамента профессионального образования Томской области.

Добавим, что кроме Томска, кампания по приемке организаций и филиалов пройдет в Стрежевом, Александровском, Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Чаинском и Шегарском районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU