Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей
- Количество поступивших обращений граждан о нарушении их прав при взыскании просроченной задолженности, растет. В первом полугодии текущего года их поступило 187, а за аналогичный период 2019 года – 155. Таким образом, рост числа обращений составил 20%, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области. Напомним, одной из функций службы судебных приставов является контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
- Из 187 обращений 83 приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Остальные обращения касаются деятельности коллекторских агентств. Около половины обращений поступило от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников, - отмечается в сообщении.
По итогам проверок жалоб, поступивших от граждан, сотрудниками УФССП было выявлено 10 административных правонарушений. По результатам рассмотрения судами дел об административных правонарушениях 7 организаций привлечены к ответственности на общую сумму 370 тыс. рублей.
Судебные приставы напоминают томичам, что коллекторские организации имеют право:
- звонить должникам не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;
- отправлять текстовые и голосовые сообщения не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц;
- непосредственно взаимодействовать с заявителем с ограничением не более одного раза в неделю: в будни с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00.
В случае нарушения своих прав граждане могут подать жалобу на действия коллекторов в УФССП России по Томской области, приложив необходимые документы:
- копию договора займа;
- заверенную оператором сотовой связи детализацию звонков;
- справку от оператора сотовой связи о принадлежности абонентского номера;
- аудиозаписи телефонных переговоров;
- копии писем, направленных на почтовый и электронный адреса;
- фотографии (скриншоты) текстовых сообщений;
Приставы уточняют, что подача обращения на неправомерные действия лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, не освобождает граждан от оплаты долга.
ИСТОЧНИК KP.RU