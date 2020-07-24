2020-07-24T08:00:05+03:00
Общество

Томских коллекторов, нарушавших права должников, оштрафовали на 370 тыс. рублей

Число жалоб на неправомерные действия «вышибал» с начала года возросло на 20%
Алиса Селезнева
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"Вышибалы" прессуют даже тех, кто не оформлял кредиты или микрозаймы."Вышибалы" прессуют даже тех, кто не оформлял кредиты или микрозаймы.Фото: из открытых источников
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- Количество поступивших обращений граждан о нарушении их прав при взыскании просроченной задолженности, растет. В первом полугодии текущего года их поступило 187, а за аналогичный период 2019 года – 155. Таким образом, рост числа обращений составил 20%, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области. Напомним, одной из функций службы судебных приставов является контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

- Из 187 обращений 83 приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Остальные обращения касаются деятельности коллекторских агентств. Около половины обращений поступило от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников, - отмечается в сообщении.

По итогам проверок жалоб, поступивших от граждан, сотрудниками УФССП было выявлено 10 административных правонарушений. По результатам рассмотрения судами дел об административных правонарушениях 7 организаций привлечены к ответственности на общую сумму 370 тыс. рублей.

Судебные приставы напоминают томичам, что коллекторские организации имеют право:

- звонить должникам не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;

- отправлять текстовые и голосовые сообщения не более двух раз в сутки, четыре раза в неделю и 16 раз в месяц;

- непосредственно взаимодействовать с заявителем с ограничением не более одного раза в неделю: в будни с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00.

В случае нарушения своих прав граждане могут подать жалобу на действия коллекторов в УФССП России по Томской области, приложив необходимые документы:

- копию договора займа;

- заверенную оператором сотовой связи детализацию звонков;

- справку от оператора сотовой связи о принадлежности абонентского номера;

- аудиозаписи телефонных переговоров;

- копии писем, направленных на почтовый и электронный адреса;

- фотографии (скриншоты) текстовых сообщений;

Приставы уточняют, что подача обращения на неправомерные действия лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, не освобождает граждан от оплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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