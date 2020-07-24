Вместо неиспользованных авиабилетов томским пассажирам могут выдать ваучеры

24 Июль 2020 2020-07-24T07:43:35+03:00

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В случае отмены рейса из-за объявления ЧС, ее угрозы или введения режима повышенной готовности пассажиры смогут на уплаченные деньги приобрести новый авиабилет или получить деньги через 3 года. Разъяснения по возврату авиабилетов опубликовал Минтранс России.

Такие правила применяются к билетам с датами вылета с 1 февраля 2020 года на рейсы между Россией и Китаем, с 18 марта 2020 года – на все внутренние и международные рейсы (которые были отменены из-за пандемии коронавируса). При этом билет должен быть куплен до 1 мая 2020 года.

Вместо денег за отмененные рейсы пассажирам выдадут ваучеры. Авиакомпания не вправе устанавливать ограничения по их принятию в счет оплаты авиабилетов, если такие билеты есть в продаже.

Действовать ваучер будет в течение 3 лет. Если пассажир им не воспользуется, то деньги будут возвращены. В течение всего срока на уплаченную сумму будут начисляться проценты за пользование денежными средствами.

Сразу получить свои деньги имеют право инвалиды I или II группы; лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы; ветераны Великой Отечественной войны: члены многодетных семей. Эти категории пассажиров должны направить авиакомпании заявление о возврате денег. Внесенная ими сумма будет выплачена в течение 10 дней со дня получения перевозчиком заявления.

Новые правила возврата провозной платы при отмене рейсов были внесены в Воздушный кодекс РФ в июне 2020 года. В Минтрансе пояснили, что в случае неисполнения перевозчиком требований, установленных законодательством, пассажир вправе обратиться в органы прокуратуры и в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU