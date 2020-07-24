«Огниво», «Буратино» и другие спектакли можно посмотреть на сайте Томского ТЮЗа

24 Июль 2020 2020-07-24T07:11:51+03:00

"Буратино" и не только ждет больших и маленьких томичей на виртуальной сцене ТЮЗа. Фото предоставлено пресс-службой администрации Томска.

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- Томский ТЮЗ перенес встречи со зрителями в режим онлайн. На своем сайте театр покажет летние истории для детей, - рассказали в пресс-службе мэрии. - По 28 июля можно увидеть спектакли как по любимым сказкам, так и новые постановки.

Уточним, что в театральной афише значатся не только «Буратино» и «Огниво», поставленные в традиционной манере, но также и спектакль-эксперимент «Третья смена» по написанной в 2000-е годы пьесе о современном летнем лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU