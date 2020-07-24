17 незаконных торговых ларьков убрали с улиц Ленинского района Томска с начала этого года

24 Июль 2020 2020-07-24T06:43:47+03:00

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- В районах Томска продолжается демонтаж самовольно установленных торговых объектов и железных гаражей, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Снос незаконно установленных объектов проводится как за счет средств собственника, так и в рамках муниципальных контрактов. В Ленинском районе, например, таких сооружений выявлено 111 – это металлические гаражи, контейнеры, торговые павильоны, голубятни. С начала года демонтировано 17 незаконных торговых павильонов, в частности, расположенных по ул. Говорова, 13а, пр. Мира, 21, пр. Ленина, 258-б, ул. Мельничная, 13, ул. Большая Подгорная, 160-а, ул. Кутузова, 8г, ул. Героев Чубаровцев, 26. Также снесены металлические гаражи на ул. Пролетарской, Севастопольской и в пер. Баранчуковском.

В мэрии уточнили, что при демонтаже нестационарных торговых объектов (НСТО) собственникам предлагаются свободные места, имеющиеся в городской схеме их размещения. В 2020 году в Томске под киоски и павильоны предусмотрено 500 таких участков.

ИСТОЧНИК KP.RU