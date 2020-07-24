Прокуратура Томской области заинтересовалась работой частного детсада, где грубо обращались с детьми

24 Июль 2020 2020-07-24T05:52:36+03:00

На этом снимке - дети частного детского сада на злосчастной прогулке со своими воспитателями в минувший четверг. Скриншот видео предоставлен группой "Я из Томска" ВКонтакте.

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- Прокуратура Томской области поручила прокурору Кировского района Томска провести поверку по размещенной в СМИ информации о применении физической силы воспитателем частного детского сада к воспитанникам организации, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточним, что видеофакт грубого обращения воспитательницы детсада «Ладушки», что находится на ул. Мокрушина, 1, с малышами размещен на страничке «Я из Томска» соцсети ВКонтакте. На видео от 23 июля снят момент прогулки одной из групп. Воспитательница берет за руку девочку и отталкивает ее так, что ребенок падает. Также зафиксировано, как она подталкивает и бьет детей. Другая воспитательница в это время фотографирует ребятишек. Скандальные съемки привлекли внимание прокуратуры.

Сотрудники ведомства добавили, что в детсаду на Мокрушина, 1 пройдет проверка на предмет соблюдения детсадом законодательства при приеме педагогических работников на работу и организации образовательного процесса, в том числе обеспечение контроля за деятельностью педагогов администрацией учеждения.

ИСТОЧНИК KP.RU