Томский санаторий «Космонавт» за прием в пандемию детей оштрафован на 150 тыс. рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T05:34:40+03:00

Сотрудники санатория "Космонавт" объяснили прием детей в пандемию тем, что ребятишки приехали туда лечиться, а не отдыхать. Фото: Из открытых источников

Ограничения в работе оздоровительных учреждений в регионе действуют до 1 августа

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- Томский районный суд оштрафовал на 150 000 рублей ООО "Санаторий Космонавт" за отдых детей в условиях пандемии, - сообщили в пресс-службе областного суда. - Установлено, что в условиях режима повышенной готовности в регионе санаторий принял больше ста юных томичей. Полицейские составили на учреждение административный протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП. Детей, оздоравливавшихся в учреждении, вернули родителям в течение двух дней после выявленного нарушения.

Уточним, что санаторий "Космонавт" располагается в 18 км от Томска. Там лечат неврологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, почек, суставов, эндокринные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU