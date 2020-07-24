За гибель пешехода водитель из Томской области приговорен к 2 годам колонии

24 Июль 2020 2020-07-24T04:53:50+03:00

Суд приговорил томича к 2 годам тюрьмы и на столько же лет лишил его права управлять транспортом. Фото: Из открытых источников

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- Колпашевский городской суд признал 52-летнего местного жителя виновным в ДТП, повлекшем гибель пешехода. В сентябре 2019 г. обвиняемый, регулярно перевозивший пассажиров по одному из маршрутов, двигался на микроавтобусе ГАЗ -322133 по ул. Обской. Не выбрав безопасной скорости, он совершил наезд на женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, - сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области. - Пострадавшая получила тяжкие травмы и скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Свою вину в случившемся подсудимый не признал, заявив, что женщина неожиданно для него оступилась и ударилась головой об автомобиль.

В прокуратуре уточнили, что суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишив права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил

ИСТОЧНИК KP.RU