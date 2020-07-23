В Томске пожарные спасли мужчину и его кота из горящей квартиры

23 Июль 2020 2020-07-23T14:44:31+03:00

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22 июля в 17:02 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Нахимова, 12, информирует пресс-служба ведомства.

На момент прибытия первого подразделения из окон однокомнатной квартиры на 5 этаже шел густой дым. Одно звено пожарных проникло в квартиру через подъезд, вскрыв дверь, другое – через окно по автолестнице. В условиях сильной задымленности спасатели работали в специальном снаряжении. В кухне на полу они обнаружили мужчину. 44-летний хозяин квартиры был спасен и передан бригаде скорой помощи. С отравлением продуктами горения и ожогами пострадавший был доставлен в Областную клиническую больницу.

Пожар был ликвидирован в 17:36. Его площадь составила 21 квадратный метр: в квартире обгорели мебель, вещи, закоптились стены и потолок.

В ликвидации пожара были задействованы 8 человек и три единицы техники.

При пожаре также было спасено домашнее животное. Поднявшись по автолестнице на пятый этаж, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Олег Борисенко заметил на балконе кота. Как только начкар протянул руки, чтобы схватить его, кот сам прыгнул на спину пожарному и благополучно спустился с ним на землю.

ИСТОЧНИК KP.RU