2020-07-23T14:20:04+03:00
Происшествия

Росгвардия задержала нарушителя, пытавшегося пробраться через «колючку» в Северск

На одном из участков охраняемой полосы сегодня ночью сработала сигнализация
Алиса Селезнева
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Пробраться в Северск без пропуска нарушителю не удалось.Пробраться в Северск без пропуска нарушителю не удалось.Фото: из открытых источников
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В ночь со среды на четверг, 23 июля, в закрытом городе Северске Томской области сработала сигнализация на участке охраняемой полосы. На место была незамедлительно направлена тревожная группа северского соединения Росгвардии.

- Военнослужащие задержали неизвестного, который пытался проникнуть на территорию закрытого административно-территориального образования. Им оказался оказался местный житель 1978 года рождения. Предварительно установлено, что пропуск в ЗАТО Северск у мужчины закончился и он решил не дожидаться выдачи нового, а проникнуть в город незаконным путём, - сообщает пресс- служба Управления Росгвардии по Томской области.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.19 КоАП «Нарушение особого режима в ЗАТО». Наказание по ней предусматривает наложение штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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