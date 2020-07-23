2020-07-23T12:35:12+03:00
Общество

В Томской области поисковики установили судьбу солдата через 75 лет после его гибели

Воин, считавшийся пропавшим без вести, оказался героем
ИГОРЬ ТЮРИН
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Работа в архивах помогла проследить судьбу солдатаРабота в архивах помогла проследить судьбу солдатаФото: из открытых источников
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21 июля поисковики отряда «За Родину!» встретились с жительницей села Молчаново Светланой Масляковой и передали ей найденные в результате поиска сведения о судьбе ее дяди Ефиме Тюделекове, который числился пропавшим без вести с апреля 1945 года.

Ефим Александрович Тюделеков родился в селе Чабаново Молчановского района в 1925 году. Призван Молчановским РВК 30 мая 1943 года, гвардии рядовой, разведчик батареи управления. Воевал на Карельском Фронте, на 1-ом Белорусском. Последнее место службы – полевая почта. Считался пропавшим без вести с апреля 1945 года.

На основании документов архива Министерства Обороны РФ «Мемориал» поисковики выяснили, что Ефим Тюделеков геройски погиб во время боя 27 апреля 1945 года в Берлине. 10 июня того же года командованием 14-й артиллерийской Краснознаменной дивизии прорыва 1-го Белорусского Фронта награжден Орденом Отечественной войны 1 степени ПОСМЕРТНО.

– Установить судьбу солдата удалось благодаря внимательному прочтению фамилии и сопоставлению нескольких документов с разных поисковых источников, а так же материалов, хранящихся в нашем школьном музее и переданных родственниками в 2018 году, – рассказали поисковики.

На фронт Ефим Тюделеков ушел восемнадцатилетним пареньком. Воевал ровно два года. И за этот период был награжден тремя боевыми наградами: медалью «За Отвагу», орденом Красной Звезды и орденом Отечественной воны 1 степени ПОСМЕРТНО. Ему было всего двадцать лет. Мы помним. Мы гордимся!

ИСТОЧНИК KP.RU

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