2020-07-23T12:11:03+03:00
Происшествия

Томича обманули мошенники после старой покупки “некачественных” лекарств

Он лишился более 400 тысяч рублей
Алина Пермякова
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Ему предложили компенсацию морального ущерба в размере 540 000 рублей.Ему предложили компенсацию морального ущерба в размере 540 000 рублей.Фото: из открытых источников
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В Дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление от местного жителя по факту хищения денежных средств. Мошенники предложили мужчине компенсацию за якобы некачественные лекарства, которые он приобрел в интернете в прошлом году, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мошенница позвонила потерпевшему и спросила, не приобретал ли он лекарственные средства через интернет. Мужчина сообщил, что действительно покупал их в прошлом году. Далее женщина объяснила, что лекарства были плохого качества и по некому постановлению ему полагается компенсация морального ущерба в размере 540 000 рублей. Для того, чтобы получить деньги, она попросила позвонить по определенному номеру телефона и спросить сотрудницу банка, данные которой она также назвала. Кроме того, мужчине пояснили, что выплаты в Томске закончились и ячейку для получения денег можно открыть только в г. Кемерово.

Позвонив на указанный номер, мужчина узнал, что пакет документов подготовлен и направлен начальнику службы безопасности банка. Потерпевшему предложили оформить страховку как инвалиду в сумме 108000 рублей и внести плату за открытие ячейки в размере 27000 рублей. Так он и сделал. После этого злоумышленники проинформировали, что в банке неправильно посчитана страховка, а в Томске не подтвердили инвалидность потерпевшего. Для того чтобы «уладить» данную ситуацию, мужчине было необходимо заплатить страховку в размере 270 000 рублей, что мужчина и сделал.

Далее ему сообщили, что банковская ячейка оформлена на сумму более 1 миллиона рублей, но вскрыть ее невозможно, для этого нужно оплатить еще 540000 рублей. Потерпевший уже не стал переводить данные денежные средства и, поняв, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

Добавим, что за прошедшие сутки 11 жителей Томской области стали жертвами мошенников и лишились более одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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