2020-07-23T11:45:37+03:00
Общество

Ростехнадзор потребовал приостановить работы на одном из месторождений Томской области

На объектах компании «Южно-Охтеурское» обнаружена угроза техногенной катастрофы
Антонина Ленская
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Результаты проверки месторождения переданы Ростехнадзором в районный суд.Результаты проверки месторождения переданы Ростехнадзором в районный суд.Фото: из открытых источников
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Сибирским управлением Ростехнадзора временного приостановлена деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов ООО «Южно-Охтеурское» (дочерняя компания «Руснефтегаза»).

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 15 июня по 17 июля Сибтехнадзор по согласованию с органами прокуратуры провел внеплановую выездную проверку объектов компании. По данным из открытых источников, Южно-Охтеурский лицензионный участок расположен в Александровском районе Томской области.

Проверка была инициирована в связи с несчастным случаем со смертельным исходом, который произошел на производственном участке пункта налива нефти, входящем в состав системы промысловых трубопроводов Южно-Охтеурского месторождения. Кроме того, из УФСБ России по Томской области Сибтехнадзор получил информацию о нарушениях промбезопасности при эксплуатации фонда скважин Горстового месторождения ООО «Южно-Охтеурское».

В ходе проверки выявлено 61 нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности, говорится в сообщении. В том числе, эксплуатация с нарушением проектных решений, эксплуатация технических устройств с истекшим сроком службы, нарушение герметичности технологического оборудования (пропуски нефтепродуктов) и т. д. По заключению специалистов, эти нарушения представляли угрозу жизни и здоровью людей, а также грозили техногенной катастрофой, которая могла нанести существенный вред окружающей среде.

Сибирское управление Ростехнадзора в качестве административного наказания применило временный запрет деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов, принадлежащих компании. Материалы дела переданы в районный суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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