2020-07-23T11:31:12+03:00
Общество

Томский бизнесмен погасил задолженность по аренде перед мэрией после ареста КамАЗа

За пользование недвижимостью мужчина «забыл» внести в казну 500 тыс. рублей
Алиса Селезнева
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Чтобы не лишаться транспорта, предприниматель погасил накопившийся долг.Чтобы не лишаться транспорта, предприниматель погасил накопившийся долг.Фото: из открытых источников
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Томский предприниматель, имея в распоряжении большое количество недвижимости для ведения бизнеса , нерегулярно оплачивал аренду в городскую казну, в результате чего задолжал администрации города Томска около полумиллиона рублей. Вместе с исполнительским сбором долг составил 510 тыс. рублей.

Тогда сотрудник отделения судебных приставов по Советскому району вынесла запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД в отношении нескольких десятков автомобилей должника, а также его многочисленных объектов недвижимости в Росреестре. После данных принудительных мер последовало наложение ареста на одну из машин собственника.

- На днях автомобиль КамАЗ, принадлежащий бизнесмену, был выявлен на дороге и арестован в ходе совместного рейда судебных приставов и ГИБДД с использованием программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав». Имущество предварительно оценили в 1 млн рублей и оставили на ответственное хранение должнику, предупредив его об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие арестованного имущества по ст. 312 УК РФ, - сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

После наложения ареста на грузовик, предприниматель в течение нескольких дней перечислил на депозитный счет отделения всю сумму долга, включая исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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